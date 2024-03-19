İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar düzenlendi.
Hizbullah, Lübnan topraklarından İsrail güçlerine ait askeri mevzilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Birket Rişe ve Malikiye askeri mevziilerinin füzeyle tam isabetle hedef alındığı ifade edildi.
İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevziilerine yönelik hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.
Ordunun açıklamasında, savaş uçaklarının "Hizbullah mensuplarının konuşlandığı" Mervahin beldesindeki gözetleme noktasını vurduğu kaydedildi.
"Hizbullah mensuplarının yer aldığı" el-Adisa beldesindeki bir binanın da yine hava saldırısıyla hedef alındığı aktarıldı.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
Son Dakika › Güncel › İsrail ve Hizbullah Arasında Lübnan Sınırında Karşılıklı Saldırılar - Son Dakika
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