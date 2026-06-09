İsrail ve İran Arasındaki Çatışma Durdu - Son Dakika
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İsrail ve İran Arasındaki Çatışma Durdu

09.06.2026 10:33
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İsrail'in İran'a yönelik saldırı planı, Trump'ın çatışmayı durdurma çağrısıyla iptal edildi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran ile başlayan çatışmada, İsrail'in planladığı geniş çaplı hava saldırısının, uçaklar kalkışa hazırlanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen "İsrail ve İran derhal çatışmayı durdurmalı" çağrısının ardından son anda iptal edildiği ileri sürüldü.

İsrail Ordu Radyosu, İsrail'in çatışma durdurulmadan kısa süre önce İran'a bir saldırı filosu çıkarmaya hazırlandığını iddia etti.

Onlarca savaş uçağı ile İran genelindeki hedefleri vuracak filonun siyasi kademe tarafından durdurulduğu kaydedilen haberde, bu kararın ABD Başkanı Trump'ın "çatışmanın durdurulması" çağrısının hemen ardından geldiği savunuldu.

Haberde, İran'ın 7 Haziran Pazar günü saat 22.00 sularında İsrail'e yönelik füze saldırısından itibaren gece boyunca İran'daki stratejik noktaları vuracak bir filo için hazırlık yapıldığı aktarıldı.

Filonun öğle saatlerinde İran'ı vurmak için hazırlandığı belirtilen habere göre, filo durdurulmasaydı Tahran'ın ekonomik zararını derinleştirmek amacıyla İran'ın ulusal altyapısını hedef alacaktı.

İsrail ordusu 7 Haziran'da ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan aynı gün akşam saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

8 Haziran öğle saatlerinde karşılıklı saldırıların durdurulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ve İran Arasındaki Çatışma Durdu - Son Dakika

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