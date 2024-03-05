İsrail Vergiler Dairesi: Gazze saldırıları 2006 Lübnan savaşından 6 kat daha fazla zarara yol açtı

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İsrail Vergiler Dairesi, 7 Ekim 2023'ten beri devam eden Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların doğurduğu zararın, 2006'daki Lübnan savaşının yol açtığı zarardan 6 kat fazla olduğunu bildirdi.

İsrail'de İbranice yayın yapan "Walla" sitesinin haberine göre, İsrail Vergiler Direktörü Shai Aharonovich, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 5 aydan beri sürdürdüğü saldırıların vergi gelirlerindeki ekonomik zarara dikkati çekti.

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırıların 2006'daki Lübnan savaşının yol açtığı zararın 6 katına eşdeğer olduğuna dikkati çeken Aharonovich, savaştan dolaylı olarak zarar görenlerin tazminat taleplerinin 700 bine ulaşabileceğini aktardı.

Şu ana kadar dolaylı etkilenenlerin tazminat taleplerinin 500 bini bulduğunu belirten Aharonovich, "İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. En kısa zamanda ödemeleri yapmaya çalışıyoruz. Ancak Vergi Dairesinde çalışanların sayısı sınırlı." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkili, Gazze saldırıları veya 2006 yılındaki Lübnan savaşına dair zararlarla ilgili detay vermedi.

Ancak İsrail hükümetinin 2007 yılında paylaştığı verilere göre, 2006 yılında yaşanan ikinci Lübnan savaşının kendilerine maliyeti 2,8 milyar dolara ulaştı.

İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasında 2006'da patlak veren savaş, "Temmuz Savaşı" olarak kayıtlara geçmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.