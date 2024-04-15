İsrail Yargısı, Filistinli ailenin evinden çıkarılmasına hükmetti

İsrail yargısı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli Diyab ailesinin evinden zorla çıkartılmasına hükmetti.
Ev sahibi Salih Diyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Sulh Mahkemesi'nin temmuz ortasına kadar evden çıkmaları yönünde karar verdiğini söyledi.
Mahkemenin kararını Yahudi yerleşimcilerin baskısı altında verdiğini ve dünyanın " Gazze'deki savaş" ve İran'la yaşanan çatışmayla meşgul olmasından faydalandığını kaydeden Diyab, "Ailem 20 kişiden oluşuyor. 50 yılı aşkındır bu evde yaşıyoruz. Karara İsrail Merkezi Mahkemesi'nde itiraz edeceğiz, reddedilmesi durumunda Yüksek Mahkeme'ye taşıyacağız." ifadelerini kulandı.
Yahudi yerleşimci gruplar, Hammad ailesinin de aralarında bulunduğu 4 Filistinli ailenin 1956'dan bu yana yaklaşık 30 Filistinli ailenin ikamet ettiği Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden çıkartılmaları için baskısını sürdürüyor.
Şeyh Cerrah Mahallesi, yerleşimci grupların hedefinde
Üç dinin kutsal mekanlarına ev sahipliği yapan Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Şeyh Cerrah Mahallesi, uzun zamandır Yahudi yerleşimci grupların hedefinde.
İsrail, 1950'de çıkardığı "Gaiplik Yasası"yla 1948'deki savaştan kaçarak evlerini terk eden Filistinlilerin mülklerini istimlak etmişti. İsrail topraklarındaki evlerinden kaçan Filistinliler de Doğu Kudüs'teki evlere yerleştirilmişti.
İsrail'in Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal etmesinden sonra 1970'de çıkardığı "Yasal ve İdari İşler Yasası" ile İsraillilere 1948 öncesindeki mülkleri üzerinde yeniden hak iddia etmesinin önünü açmıştı.
Hak örgütlerine göre, Yahudi yerleşimci gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde önceden mülkü bulunan İsrailli ailelere ulaşıp, yargı süreçleriyle ilgili avukatlık ücretlerini de karşılayarak, bu mülkleri İsrailli ailelerden satın almıştı.
Yerleşimci gruplar, daha sonra İsrail yargısına başvurarak çoğu üç kuşaktır bu evlerde yaşayan Filistinli aileler hakkında zorla evlerinden çıkarılmaları kararları aldırmıştı.
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