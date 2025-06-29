İsrail Yerleşimcileri Askerlere Saldırdı - Son Dakika
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İsrail Yerleşimcileri Askerlere Saldırdı

29.06.2025 02:07
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Kafr Malik'te Filistinlilere saldıran İsrailliler, bu kez İsrail askerlerine de saldırarak gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah'a bağlı Kafr Malik beldesinde Filistinlilere saldıran ve mülklerine zarar veren, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu sefer İsrail askerlerine saldırdı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Filistinlilerin topraklarını gasbeden 6 İsrailli olay sonrasında gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 25 Haziran'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırı düzenlediği ve ardından bölgeye gelen İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin öldüğü, 7'sinin de yaralandığı Kafr Malik beldesine, maskeli 70 kadar Yahudi yerleşimci, cumayı cumartesiye bağlayan gece bir baskın daha düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, yerleşimcilerin attığı taşlar nedeniyle bir İsrail askeri hafif şekilde yaralanırken 6 İsrailli gözaltına alındı.

Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerini darbederek araçlarının lastiklerini kestiği ve araçla ezme girişiminde bulunduğu bildirildi.

Olaylarda, yerleşimcilerin askeri araçlara şahsi araçlarıyla çarptığı, molotof kokteyli attığı ve bugün de başka bir bölgede İsrail ordusuna ait bir aracın kundaklandığı aktarıldı.

İsrail basını, yerleşimcilerin, askerlerin saldırıya karşı havaya gerçek mermiyle uyarı ateşi açtığı iddiasına yer verdi.

Ordunun gerçek mermiyle uyarı ateşi açması tartışma konusu oldu

Olaydan 3 gün önce 3 Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail askerlerinin, yerleşimcilerin kendilerine saldırmasına karşı gerçek mermiyle havaya uyarı ateşi açtığı iddiası tartışma konusu oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve ana muhalefet lideri Yair Lapid başta olmak üzere pek çok İsrailli siyasetçi Yahudi yerleşimcilerin saldırısını kınadı.

Buna karşın aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ordunun İsraillilere karşı gerçek mermi kullanarak "kırmızı çizgiyi aştığını" iddia etti.

Smotrich, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail askerlerinin aynı safta olduğunu söyledi.

Kafr Malik'te 3 Filistinli öldürülmüştü

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grup, 25 Haziran'da, Ramallah'ın doğusundaki Kafr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti. Daha sonra olay yerine gelen İsrail askerlerinin, saldırıya karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu 3 Filistinli öldürülmüş, 7 Filistinliyi de yaralanmıştı.

Yahudi yerleşimcilerin bölgeye yönelik saldırıları 25 Haziran sonrasında da devam etmişti

Filistin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırması sonucu en az bin Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Yerleşimcileri Askerlere Saldırdı - Son Dakika

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