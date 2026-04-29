İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı yüzlerce Haredi protestocu, Batı Kudüs'e giriş yolunu kapattı
İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı yüzlerce Haredi protestocu, Batı Kudüs'e giriş yolunu kapattı

29.04.2026 20:25
İsrail'de asker kaçağı ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) gözaltına alınmasını protesto eden yüzlerce Haredi, Batı Kudüs'e giriş yolunu kapattı.

İsrail'de asker kaçağı ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) gözaltına alınmasını protesto eden yüzlerce Haredi, Batı Kudüs'e giriş yolunu kapattı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Batı Kudüs'e ulaşımı sağlayan köprüde toplanan askerlik karşıtı yüzlerce Haredi, köprüyü bir süreliğine kapattı.

Eylemciler, asker kaçağı Haredilerin İsrail polisi tarafından gözaltına alınmasını protesto etti.

Harediler, ülkede askerlikten kaçanlara yönelik gözaltı operasyonlarının bu hafta yeniden başlamasının ardından birçok kentte protesto gösterisi düzenledi.

Dün Batı Kudüs'teki Golda Meir kavşağında yolu kapatmaya çalışan yüzlerce Haredi protestocu ile polis arasında arbede çıkmıştı.

Öte yandan dün Askalan kentinde Haredi öğrencilerin gözaltına alınmasını protesto etmek için toplanan yüzlerce gösterici, askeri polis komutanı Tuğgeneral Yuval Yamin'in evinin duvarlarından atlayarak bahçesine girmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in mart ayında yaptığı açıklamada, asker sayısındaki ciddi eksiklik nedeniyle ordunun zorlandığını ve Haredilerin askere alınmamasının kapasiteyi olumsuz etkilediğini belirtmişti.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de Harediler nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Harediler, dini eğitim gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

Son Dakika Güncel İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı yüzlerce Haredi protestocu, Batı Kudüs'e giriş yolunu kapattı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı yüzlerce Haredi protestocu, Batı Kudüs'e giriş yolunu kapattı - Son Dakika
