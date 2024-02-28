İsrailli aşırı sağcılar, Gazze\'ye insani yardım tırlarının geçişine engel oldu

İsrailli aşırı sağcılar, İsrail ordusunun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım tırlarının geçişine engel oldu.
İsrail'de yayın yapan Kanal 7'nin haberinde, aşırı sağcı grup, Mısır ile İsrail arasındaki Nitzana Sınır Kapısı'nda yardım tırlarının geçişini engelledi.
Hiçbir yardım tırının sınır kapısını geçemediği ve şubat ayında birçok kez benzer gösterilerin yapıldığı belirtilen haberde, "Nitzana Sınır Kapısı'nın, Gazze'ye tır geçişine kapatıldığı" belirtildi.
Sosyal medyadaki paylaşımlarda, kadın ve çocukların da bulunduğu İsrailli grubun, sınır kapısı yakınında gösteri düzenlediği anlar yer aldı.
"Düşmana yiyecek yok" yazılı pankartlar taşıyan göstericilerin aileleriyle gelen çocuklara şeker dağıtması, bazı protestocuların ise otomatik silah taşıması dikkati çekti.
Aralarında yakınlarının Gazze'de esir tutulduğu kişilerin de bulunduğu İsrailli aşırı sağcı gruplar, insani yardım yüklü tırların Gazze Şeridi'ne geçişini engellemek için İsrail'in güneyindeki Kerem Ebu Salim ve Nitzana Sınır kapılarına giden yollarda gösteriler düzenliyor.
İsrail ordusunun 144 gündür saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani felaket yaşanıyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, şubat ayında Gazze'ye giren insani yardımın önceki aya göre yüzde 50 azaldığını belirtmiş, "Çaresiz yaşam koşullarındaki 2 milyon Filistinlinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için yardımların azalması değil artması gerekiyordu." açıklamasını yapmıştı.
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