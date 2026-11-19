Aşırılık yanlısı İsrailliler, bugün sabaha karşı İsrail'in kuzeyindeki Merce İbn Amir bölgesinin Dahy köyünde bir camiyi ateşe verdi ve duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

Dahy köyünde ateşe verilen cami duvarlarına "Ülkenin her yerinde intikam – Cephe" ve "İdari emirlerin intikamı – Sürgün edilenlerden selamlar" sloganlarının yazıldığı belirtildi.

"Cephe" ifadesinin Tepeler Gençliği gibi aşırılık yanlısı gruplarca ortak hareket ettikleri izlenimi vermek için kullanıldığı bildirildi.

"İdari emirler" ise Filistinlilere yönelik saldırılara karışan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler hakkında yetkililerin nadiren verdiği idari gözaltı ve uzaklaştırma kararlarına işaret ediyor.

İmamdan soruşturma çağrısı

Caminin imamı Şeyh Halid Zubi, yayımladığı video mesajında caminin ateşe verilmesini köye yönelik "ciddi bir saldırı" ve sorumluların hesap vermesini gerektiren "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Zubi, polise derhal soruşturma başlatma, failleri belirleyerek adalete teslim etme çağrısı yaptı. Saldırının faili meçhul olarak kayıtlara geçirilip dosyanın sorumlular hesap vermeden kapatılmaması gerektiğini söyledi.

Arap milletvekilleri Netanyahu ve hükümetini suçladı

Ortak Liste Meclis Grubu Başkanı Ahmed et-Tibi, caminin kundaklanmasının yanı sıra Kefr Kasım kentinde Filistinlilerin bir araçla ezilmesini, acil soruşturma ve sorumluların hesap vermesini gerektiren iki ciddi olay olarak değerlendirdi.

Tibi, Netanyahu ve hükümetini Arap toplumuna yönelik sürekli kışkırtma ve saldırıları teşvik eden nefret ve ırkçılık ortamından siyasi ve ahlaki olarak sorumlu tuttu.

Polise iki olayı da ciddi biçimde soruşturma ve saldırganları cezalandırma çağrısı yapan Tibi, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in politikasına boyun eğdiği gerekçesiyle polisi eleştirdi.

Birleşik Arap Listesi Başkanı Mansur Abbas da caminin kundaklanmasını "nefret suçu, terör eylemi ve kutsal bir mekana saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Ortak Liste Milletvekili Yusuf el-Attavune ise caminin kundaklanması ile Kafr Kasım'daki araçla ezme olayını kınayarak bu saldırıların Arap toplumuna yönelik ırkçılık ve şiddetin tırmandığı bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

İsrailli bir sürücü, İsrail vatandaşı Filistinli Arapların yoğun olarak yaşadığı Kefr Kasım'da farklı noktalarda araçla çarptığı 8 kadını yaralamıştı.

İsrail'de Filistinliler, ülke nüfusunun yüzde 21'ini oluşturuyor. Filistinliler, İsrail'deki ardışık hükümetlerin kendilerini haklar, ekonomi ve siyaset alanlarında dışladığını ve ihmal ettiğini belirtiyor.