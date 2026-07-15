İsrailli Asker Casusluktan 5 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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İsrailli Asker Casusluktan 5 Yıl Hapis Cezası Aldı

15.07.2026 17:22
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Bir İsrail askerine, İran'a casusluk yaptığı için 5 yıl hapis cezası verildi.

İsrail'de bir asker, geçen yıl İsrail'in saldırılarıyla başlayan "12 Gün Savaşı" sırasında, İran adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askeri mahkemenin İsrail askerini "yabancı ajanla temas kurmak" ve "düşmana fayda sağlayabilecek bilgi vermekten" suçlu bulunduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, 2025'te sosyal medya hesabı üzerinden İran'la ilişkili şahıslardan mesajlar almaya başlayan İsrail askerine, fotoğraf ve video çekmesi karşılığında para teklif edildi.

İsrailli asker, geçen yıl haziran ayında İran balistik füzelerinin önlenmesine ilişkin iki videonun yanı sıra internetten bulduğu bir füze isabet videosunu kendisiyle irtibata geçen şahıslara gönderdi.

Kendini baskı altında hissetmesinin ardından İranlı bir ajanla temas halinde olduğunu komutanlarına itiraf eden asker, ertesi gün Şin-Bet tarafından tutuklandı.

İsrail askeri mahkemesi askere 5 yıl hapsin yanı sıra 1000 şekel (yaklaşık 270 dolar) para cezası verdi ve rütbesini en alt kademe olan "er" seviyesine düşürdü.

İran adına casusluk yapan askerin kimliği ve görev yaptığı birliğe ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Asker Casusluktan 5 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

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