İsrailli Bakan'dan Yıkım Çağrısı - Son Dakika
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İsrailli Bakan'dan Yıkım Çağrısı

16.06.2026 15:32
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Aşırı sağcı Bakan Eliyahu, ateşkes olmasına rağmen Lübnan'a saldırı ve yıkım çağrısında bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun, Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi işgal edip "her şeyi yerle bir etmesini" istedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, aşırı sağcı Bakan Eliyahu, Lübnan'da ateşkese rağmen yıkım ve işgal çağrısı yaptı.

Eliyahu, "Lübnan'daki Litani Nehri'ne ulaşmalı ve oradaki her şeyi yerle bir etmeliyiz. Artık oyunun kuralları kalmadı." dedi.

İsrail ordusu, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakattan da "memnun olmadığını" dile getiren Eliyahu, "Umarım Trump bizi şaşırtır ve bunun son söz olmamasını umuyorum. Büyük bir gücün lideri olarak onun görevi, kötülük tehdidini ortadan kaldırmaktır." ifadelerini kullandı.

ABD, İran ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar sonucunda taraflar, İran'a yönelik çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya varıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran ile anlaşmayı imzaladığını ve Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren tamamen açık olacağını açıklamış, Tahran yönetimi ise mutabakat zaptının cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

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