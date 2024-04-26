İsrailli bakan kırmızı ışıkta geçti, kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika
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İsrailli bakan kırmızı ışıkta geçti, kaza yaptı: 3 yaralı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i taşıyan resmi araç, kırmızı ışıkta geçerek başka bir araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Ben-Gvir'in durumu iyi ve bilinci açık. Polis soruşturma başlattı.

26.04.2024 22:10
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- İsrailli bakan kırmızı ışıkta geçti, kaza yaptı: 3 yaralı

TEL AVİV - İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i taşıyan ve kırmızı ışıkta geçen resmi aracın başka bir araçla çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i taşıyan resmi araç kaza yaptı. Ramle kentinde meydana gelen kazada İsrailli bakanın bulunduğu araç seyir halindeyken başka bir araçla çarpışarak takla attı. Görgü tanıkları İsrailli bakanın aracının kırmızı ışıkta geçtiğini aktarırken, kazada 3 kişi yaralandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bakanın durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu belirtildi. Polis kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

İsrail medyası, Ben Gvir'in makam aracının son aylarda çok sayıda trafik ihlali yaptığına dair raporların olduğunu belirtti.

Ben Gvir, geçtiğimiz yıl aracının kırmızı ışıkta geçmesi sonucu başka bir kazaya daha karışmıştı. İbrani medyası da Gvir'in şoförüne trafik kurallarına uymaması yönünde talimat verdiğini bildirmişti.

Kaynak: İHA

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