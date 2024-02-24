İsrailli emekli Tümgeneral: Gazze\'deki İsrailli askerler tam bir kaos yaşıyor

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli askerlerin savaş için gerekli ekipman ve lojistik hizmetlere erişme konusunda "tam bir kaos" yaşadığını belirtti.
İsrail'in Maariv gazetesine açıklamalarda bulunan Brik, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya askerlerin 5 yıldır eğitim almaması ile personel ve teçhizat eksikliği nedeniyle ordunun savaşa çıkmaya hazır olmadığını daha önce defalarca söylediğini ifade etti.
Brik, askerlerin medyada gündeme getirilmeyen tam bir kaos hali yaşadığını vurgulayarak 7 Ekim'den bu yana askerlerden çok sayıda şikayet aldıklarını aktardı.
İsrailli emekli general şunları ifade etti:
"Bizi ileriye taşımak için gereken askeri ekipman, lojistik, yiyecek hiçbir sistem düzenli çalışmıyor. Çünkü ordu her şeyi özel şirketlere emanet etmiş. Tankları hemen onaracak kimse yok. Onlarca tank (Gazze Şeridi'nde) sıkışmış durumda, çekilmeyi bekliyor."
Başbakan'ın ekibi Netanyahu'nun gerçeği duymasını istemedi
Medyanın İsrail askerinin çektiği sıkıntılardan bahsetmediğini vurgulayan Brik, Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Netanyahu ile 6 kez görüştüğünü aktararak şunları dile getirdi:
"Ona beş yıldır eğitim alamayan ve ekipman sıkıntısı yaşayan ordunun hemen savaşa girmeye hazır olmadığını söyledim. Fakat ekibi, onun (Netanyahu'nun) gerçeği duymasını istemedi. Bu yüzden onu benden uzak tuttular."
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
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