İsrailli esir: Netanyahu hükümeti bizi ölü olarak geri getirmek istiyor - Son Dakika
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İsrailli esir: Netanyahu hükümeti bizi ölü olarak geri getirmek istiyor

İsrailli esir: Netanyahu hükümeti bizi ölü olarak geri getirmek istiyor

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin elindeki İsrailli bir esir, Binyamin Netanyahu hükümetinin, esirleri canlı değil ölü olarak geri getirmek istediğini söyledi. Esir yakınlarına gösterilere devam etmeleri çağrısında bulunan esir, İsrail hükümetinin vatandaşlarının hayatını önemsemediğini belirterek, yeni bir hükümetin kurulması için İsraillilerden destek istedi.

30.05.2024 19:39
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İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin elindeki İsrailli bir esir, Binyamin Netanyahu hükümetinin, esirleri canlı değil ölü olarak geri getirmek istediğini söyledi ve esir yakınlarına gösterilere devam etmeleri çağrısında bulundu.

Kudüs Seriyyeleri, İsrailli esir Alexander Turpanov'un bir videosunu yayımladı.

İsrail ordusunun ve hava kuvvetlerinin kendisini defalarca öldürmeye çalıştığını dile getiren Turpanov, Kudüs Seriyyeleri'ne kendisiyle ilgilendikleri ve hayatını korudukları için teşekkür etti.

"Şimdi size gerçekleri anlatacağım." diyen İsrailli esir, şunları kaydetti:

" Hükümet, Netanyahu ve güvenlik teşkilatı size yalan söylüyor. Askeri baskı kurarak bizi geri getireceklerini söylediler. Ama onlar gerçekte bizi öldürmek için arıyorlar. Onlar, canlı olarak evimize dönmemiz için bedel ödemek istemiyor. Bizi ölü olarak geri götürmek istiyorlar. Bu onların tercih ettiği ucuz bedel."

Öldürülecek bir sonraki kişi olmayı istemediğini belirterek, esir takası için gösteri yapanlara seslenen Turpanov, onlardan, gösterilere devam etmelerini, evine ve ailesine dönmesi için kendisine yardım etmelerini istedi.

Vatandaşlarının hayatını önemsemeyen İsrail hükümetinin, iktidarda kalmayı hak etmediğini söyleyen Turpanov, İsraillilerden, yeni bir hükümetin kurulması için ellerinden geleni yapmalarını talep etti.

"Canlı olarak eve dönmemizin tek yolu esir takası ve ateşkes." diyen İsrailli esir, gösteri düzenleyenlerden, esirlerin sesini duyuran Al Jazeera kanalını takip etmelerini ve başarısız hükümetin, esirlerin hayatlarını gasbetmesine izin vermemelerini istedi.

Kaynak: AA

Hükümet, İsrail, Kudüs, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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