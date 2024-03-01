İsrailli esirlerin dosyasından sorumlu Tümgeneral, takas anlaşması için hükümete baskı yapıyor

Gazze'deki İsrailli esirlerin dosyasından sorumlu Tümgeneral Nitzan Alon'un, esir ailelerinden takas anlaşması için hükümete daha fazla baskı uygulamasını istediği iddia edildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Alon'un temsilcisinin geçen haftalarda esir aileleriyle pek çok kez bir araya geldiği belirtildi.
Alon'un, temsilcisi aracılığıyla esirlerin ailelerine gönderdiği mektupta onlardan, esir takası anlaşması için hükümete daha fazla siyasi baskı uygulamalarını istediği aktarıldı.
Haberde, bu görüşmelere katılan esir ailelerinin, hükümet içinde esir takası işini ağırdan alan ve anlaşmaya varılmasını engelleyenlerin olduğu izlenimi edindikleri kaydedildi.
Söz konusu haber, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin, İsrail saldırılarında 7 İsrailli esirin öldürüldüğünü duyurmasının akabinde basına yansıdı.
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