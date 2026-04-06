İsrailli Milletvekillerinden Lübnan İstiyacı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrailli Milletvekillerinden Lübnan İstiyacı

06.04.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'deki sağcı milletvekilleri, Lübnan'ın güneyini işgal çağrısında bulundu.

İsrail'deki sağcı koalisyon hükümetinin milletvekilleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Litani Nehri'ne kadar Lübnan'ın güneyinin tamamen işgal edilmesini istedi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, yaklaşık 20 milletvekili, İsrail Güvenlik Kabinesine bir çağrıda bulunarak, Litani Nehri'nin güneyinin nüfustan arındırılması ve bölgenin tamamen işgal edilmesi talebinde bulundu.

Milletvekilleri, Güvenlik Kabinesine, ordunun sadece birkaç kilometrelik dar bir tampon bölge oluşturma planını reddetmesi çağrısı yaptı.

Lübnan'ın güneyinin işgal edilmemesinin "tarihi ve stratejik bir fırsatın kaçırılması" anlamına geleceğini iddia eden milletvekilleri, Lübnan'daki saldırıların üç hedefi olması gerektiğini şu sözlerle anlattı:

"Hizbullah'ın ülkeden tamamen temizlenmesi, Litani Nehri'nin güneyindeki nüfusun tamamen tahliye edilmesi ve nehir boyunca yeni bir güvenlik sınırı oluşturulması."

Milletvekilleri, İsrail ordusunun "saldırıların hedeflerini sınırlamakla ve sınırın kuzeyinde sadece birkaç kilometrelik dar bir şeridi tutmakla yetinmek istediğini" savundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1461 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Milletvekillerinden Lübnan İstiyacı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:01:07. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrailli Milletvekillerinden Lübnan İstiyacı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.