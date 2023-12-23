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İsrailli rehine: İsrail'in füzelerinden dolayı öleceğimi düşündüm - Son Dakika
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İsrailli rehine: İsrail'in füzelerinden dolayı öleceğimi düşündüm

Serbest bırakılan 16 yaşındaki İsrailli rehine Sahar Kalderon, Gazze'de geçirdiği 52 günde birçok kez İsrail'in füzelerinden dolayı öleceğini düşündüğünü söyledi. Kalderon, babasının hala rehin olduğunu ve bütün rehinelerin kurtarılmasını istediğini belirtti. İsrail ordusunun, İsrailli esirlerin nerede tutulduğu veya güvenliklerine ilişkin önlemler konusunda yetersiz istihbaratla saldırılar gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

İsrailli rehine: İsrail\'in füzelerinden dolayı öleceğimi düşündüm
23.12.2023 - 14:55,  Güncelleme: 15:01
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Serbest bırakılan 16 yaşındaki İsrailli rehine Sahar Kalderon, Gazze'de geçirdiği 52 günde birçok kez İsrail'in füzelerinden dolayı öleceğini düşündüğünü söyledi.

New York Times gazetesine konuşan Kalderon, 12 yaşındaki erkek kardeşi Erez'in serbest bırakıldığını ancak 53 yaşındaki babası Ofer'in rehineler arasında yer aldığına inandığını belirtti.

Kalderon, "Peki ya geride kalan babam? Bunu gören herkesten şunu istiyorum: Lütfen bu savaşı durdurun. Bütün rehineleri kurtarın." ifadelerini kullandı.

Genç kız, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü yoğun saldırılara atıfta bulunarak, "Birçok kez kendime, sonunda Hamas (nedeniyle) değil, İsrail'in füzeleriyle öleceğimi söyledim." dedi.

İsrail ordusu, 15 Aralık'ta "İsrail ordu güçlerinin Şucaiyye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdüğünü" açıklamıştı.

Olayın ardından çok sayıda esir yakını Tel Aviv ve Kudüs'te gösteriler düzenlerken, birçok İsrailli de sosyal medya üzerinden İsrail hükümetini eleştiren paylaşımlarda bulunmuştu.

Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesinin Local Call işbirliğiyle yaptığı ve istihbarat kaynaklarına dayandırdığı araştırmasında, İsrail ordusunun, Gazze'de İsrailli esirlerin nerede tutulduğu veya güvenliklerine ilişkin önlemler konusunda çok az istihbaratla "acımasız" saldırılar gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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