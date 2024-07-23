İsrailli üst düzey grup, Netanyahu'yu ulusal güvenliği tehdit etmekle suçladı

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NEW Eski ulusal güvenlik yetkilileri, akademisyenler ve iş insanlarından oluşan İsrailli üst düzey bir grup, ABD Kongre liderlerine, yarın Kongrede konuşma yapacak olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "hem İsrail'in hem de Amerika'nın ulusal güvenliğini tehdit etmekle" suçlayan bir mektup gönderdi.

Mektup, bu sabah Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'e ulaştırıldı.

Netanyahu'nun "varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendirildiği mektupta, hakkında rüşvet ve dolandırıcılıktan davalar bulunduğuna, siyasi hayatta kalmak için bencilce davrandığına ve Gazze'deki mevcut savaşta Hamas'ı yenememekten tek başına sorumlu olduğuna işaret edildi.

Mektupta, "Netanyahu, Amerika'nın Orta Doğu ve ötesindeki politikasını olumsuz etkileyen ve İsrail'i daha da tehlikeye sokan bu savaşa yaklaşımıyla ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına ciddi şekilde zarar veriyor." değerlendirmesi yapıldı.

İsrail Başbakanı'nın "onlarca yıldır İsraillileri birbirine karşı kışkırttığı ve ulusal sosyal dokuya zarar verdiği" belirtilen mektupta, Netanyahu'nun İsrail'in "savunma yeteneklerinde önemli ölçüde hasara yol açtığı, ülkenin ekonomisini aşındırdığı ve uluslararası duruşunu mahvettiği" vurgulandı.

Mektupta, Mossad istihbarat servisinden emekli direktör Tamir Pardo başta olmak üzere teşkilattan 5 eski üst düzey yetkili, İsrail ordusundan 2 eski üst düzey komutan, eski askerler, güvenlik, diplomatik, hukuk ve iş insanlarından oluşan 30 dan fazla ismin imzası yer aldı.

Netanyahu, yarın Kongrede düzenlenecek ortak oturumda konuşacak

İsrail Başbakanı Netanyahu, Kongrenin her iki kanadının liderlerinin daveti üzerine dün ABD'ye geldi ve yarın Kongrede düzenlenecek ortak oturumda konuşacak.

Kendisi de bir Yahudi olan ve İsrail'in Kongredeki en sadık müttefiklerinden biri olarak gösterilen Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, martta Netanyahu'ya istifa ve İsrail'de yeni seçimlere gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu'nun yarınki konuşmasını protesto etmek için savaş karşıtı bazı Kongre üyeleri oturuma katılmayacağını açıklarken, başkent sokaklarında da Netanyahu'ya tepki gösterilerinin yapılması bekleniyor.