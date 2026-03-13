İsrailli Yerleşimci, Filistinli Kızı Ezdi - Son Dakika
İsrailli Yerleşimci, Filistinli Kızı Ezdi

13.03.2026 16:44
Batı Şeria'da bir İsrailli, oyun oynayan 6 yaşındaki Filistinli kızı aracıyla ezerek kaçtı.

EL İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, evinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunu aracıyla ezdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, El Halil kentinin güneyindeki Ummu'l Hayr köyünde İsrailli bir yerleşimcinin 6 yaşındaki bir çocuğu aracıyla ezdiği, başından yaralanan çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, yasa dışı Karmiel yerleşim biriminden gelen İsraillinin, 4x4 arazi aracıyla 6 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Suvvar el-Hezalin'i oyun oynadığı sırada aracıyla ezdikten sonra olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin evlerine ateş açtı

Haberde ayrıca silahlı bir grup İsraillinin, El Halil kentine bağlı Sair beldesinde Filistinlilerin evlerine saldırdığı belirtildi.

İsraillilerin, Filistinlilerin evlerine gerçek mermiyle ateş açtığı, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Olayın ardından İsrail askerlerinin, silahlı saldırganları korumak için bölgeye baskın düzenlediği, duruma tepki gösteren Filistinlilere ise göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırılar başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda en az 1125'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı ve 22 bin kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

