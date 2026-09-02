İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'daki Nureddin Zengi Camisi'ni ateşe verdi
İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Nureddin Zengi Camisi'ne saldırdı. Kapıları kıramayınca caminin bir odasını ateşe veren yerleşimciler, duvarlara ırkçı sloganlar yazdı.
NABLUS, 2 Eylül (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrailli yerleşimcilerin zarar verdiği Nureddin Zengi Camisi, 1 Eylül 2026.
Filistinli yerel kaynaklar salı günü erken saatlerde yaptıkları açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin Nureddin Zengi Camisi'nin kapılarını kırmaya çalıştığını, başaramayınca caminin bir odasını ateşe verdiğini ve duvarlara ırkçı sloganlar yazdığını belirtti. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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