İsrailli Yerleşimciler Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrailli Yerleşimciler Filistinliyi Öldürdü

07.03.2026 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

El-Halil'de İsrailli yerleşimciler, bir Filistinliyi vurarak öldürdü, bir kişi de yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bir Filistinliyi vurarak öldürdü.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile eş zamanlı olarak gaspçı İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları da şiddetlendi.

El-Halil'in güneyindeki Mesafer Yatta bölgesinde gaspçı İsrailli yerleşimcilerin yakın mesafeden ateş açması sonucu Filistinli Muhammed Şenaran öldü.

Gaspçı İsrailli yerleşimcilerin silahlı saldırısında Şenaran'ın kardeşi Halid de ağır yaralandı.

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik soykırımın başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1120'den fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı, yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Yerleşimciler Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika

Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
ABD ve İsrail’in Tahran’ı vurduğu anlar kamerada ABD ve İsrail'in Tahran'ı vurduğu anlar kamerada
Genç polisi öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler Genç polisi öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
Beyaz Saray’dan ABD’nin İran saldırılarına “GTA“ montajlı video paylaşımı Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına "GTA" montajlı video paylaşımı
Ateş açtılar 2 Suriye askeri hayatını kaybetti Ateş açtılar! 2 Suriye askeri hayatını kaybetti

19:38
Kazımcan Karataş’ın gördüğü kart olay oldu
Kazımcan Karataş'ın gördüğü kart olay oldu
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:27
Aylardır beklenen gün geldi çattı İşte dev derbinin ilk 11’leri
Aylardır beklenen gün geldi çattı! İşte dev derbinin ilk 11'leri
18:14
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
17:43
Körfez ülkelerinden özür dileyen Pezeşkiyan geri adım attı: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
Körfez ülkelerinden özür dileyen Pezeşkiyan geri adım attı: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 19:50:21. #7.13#
SON DAKİKA: İsrailli Yerleşimciler Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.