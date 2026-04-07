İsrailli Yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Saldırıları Artıyor

07.04.2026 12:13
İsrailliler, Batı Şeria'da 443 saldırı gerçekleştirirken, Nablus'ta 10 Filistinliyi yaraladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırıları her geçen gün artıyor.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, İsrailli gaspçılar 28 Şubat'tan nisan ayının başına kadar işgal altındaki Batı Şeria'da 443 saldırı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 50 İsrailli, dün sabah Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Luben eş-Şarkiyye köyüne düzenledikleri saldırıda 10 Filistinliyi yaraladı, çok sayıda araç ve evi ateşe verdi.

Luben eş-Şarkiyye köyü sakinlerinden Ali Yusuf el-Kaabi, İsrailli gaspçıların köylerine düzenlediği baskın ve saldırıyı AA muhabirine anlattı.

Sabahın erken saatlerinde İsrailli gaspçıların, aniden köylerine saldırı düzenlediğini söyleyen Kaabi, "Şafak vakti yaklaşık 40-50 yerleşimcinin ansızın saldırısına yakalandık. Gelir gelmez yakmaya ve tahrip etmeye başladılar, arabaları ve evleri ateşe verdiler. Çok sayıda köy sakini yaralandı." dedi.

İsrailli gaspçıların evlerinde uyuyanlara saldırdıklarını aktaran Kaabi şunları kaydetti:

"Evimde çocuklar ve kadınlar dahil olmak üzere yaklaşık 20 kişi vardı ve 5 çocuk ateşe verilen odada uyuyordu. Alevler pencerelere kadar ulaştı ve Allah'a şükür hayatta kaldık, ancak çok zor bir durumdu ve bir katliama dönüşebilirdi."

Kaabi, İsrailli gaspçıların bir ay önce ve geçen hafta da köylerine saldırı düzenlediğini aktardı.

Bu gece yaşananlar, aylardır devam eden saldırıların bir uzantısı

Köyde çiftçilikle hayatını sürdüren Filistinli İsmail Uveys de saldırıların Filistinlileri topraklarından çıkarma giriminin bir parçası olduğunu belirtti.

"Bu gece yaşananlar, aylardır devam eden saldırıların bir uzantısı. Bu ilk defa olmuyor, ancak en kötü saldırılardan biri buydu." diyen Uveys, İsrailli yerleşimcilerin araçları ve evleri ateşe verdiğini söyledi.

Hastaneye kaldırılan Filistinli yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, İsrail ordusunun saldırgan yerleşimcilere müdahale etmediğini aktaran Uveys şunları kaydetti:

"Ordu sadece yerleşimciler için bir tehlike olduğunda müdahale ediyor ancak Filistinlilere saldırıldığında sadece seyirci kalıyor."

Kaynak: AA

