İsrailliler Batı Şeria'da Çiftçiye Saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir çiftçi ile eşine saldırarak yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, fanatik İsrailliler Ramallah kentinin batısındaki Beytillu köyünde çiftçi İsam Rıdvan ile eşine saldırdı. Rıdvan sol bacağından, eşi ise sol kolundan yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin kuzeyinde bulunan Surif beldesi yakınlarında ise Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdi ve bir eve saldırdı.

Belde sakinlerinden Ali Guneymat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsraillilerin, Surif beldesinin doğusundaki Gush Etzion yerleşiminden beldeye saldırı düzenlediğini söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir aracı ateşe verdiğini, bir başka aracı da yakmaya çalıştığını belirten Guneymat, bir evi de hedef alarak ateşe vermeye teşebbüs ettiklerini ifade etti.

Guneymat, evin avlusunda bulunan mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde saldırının engellendiğini ancak olayın özellikle kadınlar ve çocuklar arasında korku ve paniğe yol açtığını kaydetti.

Bölgede yaşayanların, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tekrarlanan saldırıları nedeniyle sürekli tedirginlik ve endişe içinde yaşadığını aktaran Guneymat, Filistinlilerin evlerini koruyabilmek için işlerini bırakmak ve sosyal etkinliklere katılmaktan vazgeçmek zorunda kaldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, yıl başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından 1330'dan fazla saldırı ve şiddet olayı gerçekleşti.