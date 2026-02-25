İsrailliler El Halil'de Hayvanları Çaldı - Son Dakika
İsrailliler El Halil'de Hayvanları Çaldı

25.02.2026 18:09
İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırarak 30 küçükbaş hayvanı çaldı.

El Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir Filistinlinin evine saldırarak 30 küçükbaş hayvanı çaldı.

AA muhabirine konuşan El Halil'in Beni Naim bölgesi sakini İbrahim Hamdan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgedeki bir eve saldırdığını söyledi.

Hamdan, İsrailli silahlı saldırganların yaklaşık 30 küçükbaş hayvanı çaldığını, bazı hayvanları ise telef ettiğini aktardı.

Hamdan, "İsrailli yerleşimciler, çocukları silahla tehdit ederek korkuttu. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bölgedeki Filistinlileri göçe zorlamak için bu saldırıları zaten her gün yapıyor." dedi.

Filistinliler olarak topraklarından asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Hamdan, hemen her gün tekrarlanan bu saldırılara karşı direnerek gerekli mesajı vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

