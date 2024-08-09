İsrailliler Filistinli bir aileye saldırdı

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da İsrail vatandaşı kadın ve çocuklardan oluşan 4 kişilik Filistinli bir aileye saldırdı, aile fertlerini yaraladı ve araçlarını ateşe verdi.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail vatandaşı olan Filistinli bir kadın ve çocukları, özel araçlarıyla yanlışlıkla Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarındaki Givat Ranon Yahudi Yerleşim Birimi'ne girdi.

Burada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin taşlı saldırısına uğrayan Filistinli aile, çocuklarıyla araçtan inerek kaçmak zorunda kaldı.

Saldırıda yaralan aile üyelerinin aracı da, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından ateşe verildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Yerel kaynaklarda, söz konusu ailenin İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde (Negev) bulunan ve yoğunlukla İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Rahat kentinden olduğu kaydedildi.