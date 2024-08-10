İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için gösteri düzenledi - Son Dakika
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İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için gösteri düzenledi

İsrailliler, Gazze Şeridi\'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için gösteri düzenledi

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle ülke genelinde gösteri düzenledi. Gazze'deki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısı yapılan, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar bugün de devam etti.

10.08.2024 23:20
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TEL İsrailliler, bu hafta da Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle ülke genelinde gösteri düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısı yapılan, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar bugün de devam etti.

Binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığı ve savaşın yönetimini eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi.

Tel Aviv, Hayfa, Kfar Saba ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin farklı noktalarında hükümetin istifasının ve esirlerin geri getirilmesinin istendiği gösteriler düzenlendi.

Protestoların merkezi, binlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'de yer alan, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı. Caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları da yakındaki Menachem Begin Caddesi'nde Savunma Bakanlığının önünde Netanyahu ve hükümete eleştirilerini yöneltti.

İsrailli esir yakınları, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısına işaret ederek, İsrail müzakere heyetinin Başbakan Netanyahu'ya teslim olmaması ve evlatlarının serbest bırakılmasına yol açacak bir esir takası anlaşmasına varılması çağrısında bulundu.

İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" "Bibi zaman harcamayı bırak", "Hemen şimdi anlaşma" sloganları attı.

Hükümetin istifası ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için bir an önce anlaşma imzalanmasını isteyen İsrailliler, ülkenin çeşitli noktalarındaki yolları ve kavşakları kapattı.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzunca süredir müzakereler devam ediyor.

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için gösteri düzenledi - Son Dakika

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