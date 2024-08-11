İsrailliler İran'dan gelebilecek misillemeye karşı hazırlık yapıyor - Son Dakika
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İsrailliler İran'dan gelebilecek misillemeye karşı hazırlık yapıyor

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastlarının ardından İran'dan gelebilecek misillemeye karşılık İsraillilerin yiyecek stokladığı, evden çıkmamayı tercih ettiği ve psikolojik destek arayışına girdiği belirtildi.

11.08.2024 00:15
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Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastlarının ardından İran'dan gelebilecek misillemeye karşılık İsraillilerin yiyecek stokladığı, evden çıkmamayı tercih ettiği ve psikolojik destek arayışına girdiği belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesi, artan endişe ortamında İsraillilerin yaptığı hazırlıkların ele alındığı bir haber yayımladı.

Habere göre, Heniyye suikastının ardından dondurma satışlarında yüzde 260 artış gerçekleşti. Dondurmadan sonra en çok talep edilen ürün ise yüzde 140 artışla ton balığı, mısır ve turşu gibi konserve yiyecekler oldu.

İsrailliler, son günlerde restoran ve kafelere gitmekten kaçındı. Tel Aviv'deki ünlü restoranlardan birinin hafta sonu rezervasyonları yüzde 50 azaldı.

Pizza restoranlarının siparişleri ise arttı. Sipariş oranındaki artış hafta sonu yüzde 40'lara ulaştı. Bu artışta, İsraillilerin gece dışarı çıkmayıp evde pizza yemeyi tercih etmesi etkili oldu.

Endişeli İsraillilerin alkollü içecek talebindeki artış dikkati çekti. Haberde, İsrail'in orta kesimindeki Rishon Lezion kentindeki bir barın işletmecisinin sözlerine yer verildi. Buna göre, endişelerinden kurtulmak isteyen bar müşterileri daha fazla içki içmeye başladı.

İsraillilerin psikolojik destek arayışı da arttı. Son birkaç günde psikolog ve psikiyatristlerden randevu almak zorlaşırken, ortalama seans bedeli 450 şekele (122,5 dolar) çıktı.

Bir psikoloğun haberde yer alan ifadesine göre, psikolojik danışmanlık hizmetine olan talepte "çılgınca" bir artış yaşandı ve psikologlar uzun saatler çalışmak zorunda kaldı.

Ülkede uyku ilacı ve sakinleştirici ilaç talebinde de yüzde 30 artış oldu.

Pek çok uluslararası hava yolu şirketinin Tel Aviv uçuşlarını durdurması sebebiyle binlerce İsrailli yurt dışında mahsur kalırken birçok İsrailli de Corendon Europe gibi uçuşlarını sürdüren hava yolu şirketleri aracılığıyla yurt dışına çıkmak için rezervasyon yaptırdı.

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

Tel Aviv yönetimi, Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Şükür'ün öldürülmesi ve Tahran'da Hamas lideri Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından Lübnan Hizbullahı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailliler İran'dan gelebilecek misillemeye karşı hazırlık yapıyor - Son Dakika

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