İsraillilerden Filistinli Baba ve Oğluna Saldırı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir baba ile küçük oğlunu başından ağır yaraladığı bildirildi.

Filistin gençlik haber ağı Quds News Network (QNN), ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinli baba ve küçük oğlunun saldırı sonrasında çekilen görüntülerine yer verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı Şuyuka beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, bir baba ve oğlunu başından ağır yaraladı.

Baba ve oğlu yol kenarında başından kanlar akarken yoldan geçenlerin yardımını bekler şekilde görüntülendi. Görüntüde, her ikisinin de başlarından ağır yaralandığı ve yüzlerinden kanlar aktığı görüldü.

Kısa videoda, aracıyla yardım etmek isteyen Filistinliye babanın "çocuğa bakın, başım dönüyor" dediği anlaşılıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın tüm kentlerinde, İsrail ordusunun baskınları ve koruma altındaki Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, bölgenin asli unsuru Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırganlıklarını aralıksız sürdürüyor.