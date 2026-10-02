İsraillilerin Kuber'de bir Filistinliyi öldürdüğü, 2 kişinin darbedildiği belirtildi - Son Dakika
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İsraillilerin Kuber'de bir Filistinliyi öldürdüğü, 2 kişinin darbedildiği belirtildi

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Ramallah'a bağlı Kuber beldesinde İsraillilerin Filistinlilere ateş açması sonucu ağır yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçlerinin Yebrud ve Beyta'da 2 Filistinliyi darbettiği belirtildi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdüğü, İsrail güçlerinin de 2 kişiyi darbettiği belirtildi.

İsraillilerin, Batı Şeria'da günlük bir hal alan saldırıları bugün de devam etti. İsrailliler, Ramallah'a bağlı Kuber beldesinde Filistinlilere ateş açtı. İsrail güçleri ise sağlık ekiplerinin bölgedeki yaralılara ulaşmasına engel oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuber beldesindeki saldırıda ağır yaralanan 19 yaşındaki Emin en-Netşe isimli Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail güçlerinin, Ramallah yakınlarındaki Yebrud ile Nablus yakınlarındaki Beyta beldelerinde 2 Filistinliyi darbettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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