Issık Göl Forumu 40. Yaşını Kutluyor

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 1986'da bizzat başlattığı ve kamuoyunda "entelektüellerin buluşması" olarak anılan Uluslararası Issık Göl Forumu 40. yılını kutluyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) himayesinde ve Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının organizasyonunda Uluslararası Issık Göl Forumu düzenlendi.

Bişkek'te katılımcılar ve davetlilerin dün Cengiz Aytmatov'un mezarını ziyaret etmesiyle başlayan forumun açılış programı, aynı gün başkent Bişkek'ten 280 kilometre uzaklıktaki ülkenin incisi Issık Gölü kıyısındaki tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde yapıldı.

Kırgızistan Devlet Sekreteri Arslan Koyçiyev'in moderatörlüğünde "Medeniyetlerin Yol Ayrımındaki Dünya: Geleceğe Birlikte" temasıyla toplanan Uluslararası Issık Göl Forumu, milli marşın okunması ve forumun önemini anlatan belgesel film gösterimiyle başladı.

Forumun açılışında, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Kazakistan Devlet Başkanı Danışmanı Baurjan Omarov, Rusya Devlet Başkanlığı Devlet Politikası Daire Başkanı Vladimir Boçarnikov, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Kırgızistan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Antje Grawe ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Caparov konuşmasında, "Issık Göl Forumu'nun 40. yıl dönümünü kutlamak sadece geçmişi hatırlatmak değil, aynı zamanda Aytmatov'un hümanizm fikirlerini yeniden canlandırmanın, Kuzey ve Güney, Batı ve Doğu arasında yeni bir medeniyet diyaloğu yaratmanın ve günümüzün acil sorunlarına entelektüel yanıt aramanın bir yoludur." ifadelerini kullandı.

Foruma, İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (ICESCO) Genel Direktörü Salim bin Mohammed Al-Malik, UNESCO Almatı Ofisi Direktörü ve UNESCO Bölge Temsilcisi Amir Piriç'in yanı sıra 2012 yılı Nobel Edebiyat Ödüllü Çinli yazar Mo Yan, Çin'in eski Kültür Bakanı Wang Meng, Rus Sanat Akademisi Başkanı Vasili Tsereteli, Azerbaycan'dan yazar Salim Babullaoğlu, Özbekistan'dan sanatçı Ali Hamrayev ve 20 ülkeden entelektüel katıldı.

Ülkenin entelektüel kesimini toplayan forumda, Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanları Askar Akayev ile Sooronbay Ceenbekov'un da yer alması dikkati çekti.

Konuşmalarda barış, güvenlik ve yaratıcılık adına etkili bir uluslararası diyalog platformu olduğu vurgulanan forum yarın sonuç bildirgesinin kabul edilmesiyle sona erecek.

Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen ???????Cengiz Aytmatov, Mayıs 2008'de Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.

Forumun tarihçesi

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un girişimiyle hayata geçirilen forumun ilki, 14 Ekim 1986 tarihinde Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde, "Yaratıcılık yoluyla hayatta kalma" sloganı altında düzenlenmişti.

Siyasi kutuplaşmalar ve Soğuk Savaş rüzgarlarının tırmandığı bir dönemde barışçıl bir diyalog zemini sunan bu forum, dünya literatürüne "Issık Göl Ruhu" olarak geçmişti.

Dünya edebiyatı ve sanatının 12 ünlü isminin bir araya geldiği bu buluşmaya, Türkiye'den de usta yazar Yaşar Kemal ve sanatçı Zülfü Livaneli katılmıştı.

Issık Göl Forumu'nun ikincisi 1997 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplanırken bu toplantıda dünya siyasetine yön veren isimlerin yanı sıra dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de yer aldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ıncı yılı dolayısıyla "Anma Yılı" ilan edilen 2018'de Issık Göl Forumu'nun üçüncüsü yapılmıştı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki toplantıda Issık Göl Forumu'nun adının "Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu" olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Daha sonraki forumlar, çeşitli ülkelerde ve farklı isimlerin organizasyonunda tertip edildi.