İşsizlik Oranı Yüzde 7,6'ya Geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk yarısında mevsimsel düzeltilmiş ortalama işsizlik oranının yıllık 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 olduğunu belirtti.

Şimşek, NSosyal hesabından haziran ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Haziranda işsizlik oranının, serinin en düşük seviyesi olan yüzde 7,6'ya gerilediğine işaret eden Şimşek, "Böylece yılın ilk yarısında mevsimsel düzeltilmiş ortalama işsizlik oranı, yıllık 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu." ifadesini kullandı.

Şimşek, Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasında verimlilik artışının kritik önem taşıdığını belirterek, "Bu doğrultuda, iş gücü piyasasının etkinliğini artıran, beşeri sermayemizin niteliğini güçlendiren ve yüksek katma değerli üretimi destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.