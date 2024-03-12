İşsizlik Sigortası Fonu 212 Milyar 511 Milyon Liraya Ulaştı - Son Dakika
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İşsizlik Sigortası Fonu 212 Milyar 511 Milyon Liraya Ulaştı

İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğü şubat sonu itibarıyla 212 milyar 511 milyon liraya ulaşırken, şubat ayında 402 bin işsize 2 milyar 410 milyon lira ödendi. İşsizlik Sigortası Fonu, isteği dışında işsiz kalan sigortalıların gelir kaybını telafi etmek amacıyla kurulmuş olup, 2002 yılından bu yana işsizlerin güvencesi olmaya devam etmektedir. Fonda biriken miktar, sigortalının brüt kazancı üzerinden hesaplanan kesintiler ve devlet payı geliriyle büyümektedir. Şubat ayında ise 402 bin 105 kişiye 2 milyar 410 milyon 166 bin lira ödeme yapılmıştır. İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınmaktadır ve ödenek miktarı asgari ücretin yüzde 80'ini aşamamaktadır. İşsizlik ödeneği, sigortalık süresine göre belirlenmekte olup, belirli şartları sağlayan kişiler bu ödenekten yararlanabilmektedir.

12.03.2024 11:04
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İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğü şubat sonu itibarıyla 212 milyar 511 milyon liraya ulaşırken, şubat ayında 402 bin işsize 2 milyar 410 milyon lira ödendi.

İsteği dışında işsiz kalan sigortalıların uğradıkları gelir kaybını telafi etmeleri için 1999 yılında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, ilk işsizlik sigortası ödemesinin yapıldığı Mart 2002'den itibaren işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.

Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen fonda, bu yılın şubat ayı sonu itibarıyla 212 milyar 511 milyon 245 bin lira birikti.

10 milyon 561 bin kişiye ödeme yapıldı

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan şubat ayında, önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 402 bin 105 kişiye 2 milyar 410 milyon 166 bin lira aktarıldı.

İlk ödemenin yapıldığı Mart 2002'den 29 Şubat 2024'e kadar işsizlik ödeneğine 19 milyon 371 bin 273 kişi başvurdu. Başvuranlar arasında şartları karşılayan 10 milyon 561 bin 291 kişiye söz konusu sürede toplam 74 milyar 252 milyon 187 bin lira ödendi.

Son 4 aylık prime esas kazanç önemli

İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

Ödenek miktarı işten ayrılmadan önceki son 4 aylık kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor ancak hesaplanan tutar asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu rakamdan, binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Buna göre, 2024 yılında 4 ay çalışıp işsiz kalan bir kişi için işsizlik ödeneği en düşük 7 bin 940 lira, en yüksek 15 bin 880 lira olarak uygulanıyor.

Sigortalık süresine göre ödeme yapılıyor

İşsiz kalanların, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekiyor.

Kişi, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması halinde bu ödenekten yararlanabiliyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp bu primi ödemiş sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışıp prim ödemiş sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşsizlik Sigortası Fonu 212 Milyar 511 Milyon Liraya Ulaştı - Son Dakika

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