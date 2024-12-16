İşsizlikte Korkunç Rakamlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İşsizlikte Korkunç Rakamlar

CHP'li Bulut, 2024'ün ilk 10 ayında 1,5 milyon kişinin işsiz kaldığını açıkladı.

16.12.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2024 yılının ilk 10 aşında 1 milyon 494 bin kişinin işini kaybettiğini belirterek, "İşsiz kalan 1,5 milyon kişinin yarısına işsizlik ödeneği bağlanmadı. 770 bin kişi hem işini kaybetti hem de maaşsız kaldı. İşsizlik ödeneği alabilmenin şartı ağır olduğu için vatandaş gelirsiz kalıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2024 yılının ilk 10 ayında 1 milyon 494 bin kişinin işini kaybettiğini ifade etti. İşini kaybedenlerden sadece yarısının işsizlik ödeneğinden yararlanabildiğine dikkat çeken Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:

"İşsiz kalan 1,5 milyon kişinin yarısına işsizlik ödeneği bağlanmadı. 770 bin kişi hem işini kaybetti hem de maaşsız kaldı. İşsizlik ödeneği alabilmenin şartı ağır olduğu için vatandaş gelirsiz kalıyor. İş-Kur'a kayıtlı işsiz sayısı kasım ayında azalmış görünse de bu azalma iş bulma umudu olmayanların sayısının artmasından kaynaklanıyor.

İş bulmaktan umudunu kesenler İş-Kur'dan da umudunu kesmiş durumda. İş bulamayacaklarını düşündükleri için İş-Kur'a kayıt da yaptırmadılar. İş bulmaktan umudunu kesen 4 milyon 550 bin kişi iş bulsa hemen çalışabilecek durumda ancak son dört haftada iş aramadığı için TÜİK tarafından işsiz kabul ediliyor.

"İşsiz kaldığında kenarda parası olmadan, birikimsiz kaderine terk ediliyor"

Asgari ücret 17 bin lira olduğu için emekçi kenara üç kuruş para koyamıyor. İşsiz kaldığında kenarda parası olmadan, birikimsiz kaderine terk ediliyor. Çalışanın, işsiz kalmadan önceki son 120 gün çalışıyor olması, son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemiş olması koşulları esnetilmeli."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşsizlikte Korkunç Rakamlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
20:13 TÜİK’i hedef alan Gergerlioğlu’ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar TÜİK'i hedef alan Gergerlioğlu'ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar
19:49 Canlı anlatım Dev maçta goller peş peşe Canlı anlatım! Dev maçta goller peş peşe
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 21:51:51. #1.13#
SON DAKİKA: İşsizlikte Korkunç Rakamlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.