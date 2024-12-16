İşsizlikte Korkunç Rakamlar

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2024 yılının ilk 10 aşında 1 milyon 494 bin kişinin işini kaybettiğini belirterek, "İşsiz kalan 1,5 milyon kişinin yarısına işsizlik ödeneği bağlanmadı. 770 bin kişi hem işini kaybetti hem de maaşsız kaldı. İşsizlik ödeneği alabilmenin şartı ağır olduğu için vatandaş gelirsiz kalıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2024 yılının ilk 10 ayında 1 milyon 494 bin kişinin işini kaybettiğini ifade etti. İşini kaybedenlerden sadece yarısının işsizlik ödeneğinden yararlanabildiğine dikkat çeken Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:

"İşsiz kalan 1,5 milyon kişinin yarısına işsizlik ödeneği bağlanmadı. 770 bin kişi hem işini kaybetti hem de maaşsız kaldı. İşsizlik ödeneği alabilmenin şartı ağır olduğu için vatandaş gelirsiz kalıyor. İş-Kur'a kayıtlı işsiz sayısı kasım ayında azalmış görünse de bu azalma iş bulma umudu olmayanların sayısının artmasından kaynaklanıyor.

İş bulmaktan umudunu kesenler İş-Kur'dan da umudunu kesmiş durumda. İş bulamayacaklarını düşündükleri için İş-Kur'a kayıt da yaptırmadılar. İş bulmaktan umudunu kesen 4 milyon 550 bin kişi iş bulsa hemen çalışabilecek durumda ancak son dört haftada iş aramadığı için TÜİK tarafından işsiz kabul ediliyor.

"İşsiz kaldığında kenarda parası olmadan, birikimsiz kaderine terk ediliyor"

Asgari ücret 17 bin lira olduğu için emekçi kenara üç kuruş para koyamıyor. İşsiz kaldığında kenarda parası olmadan, birikimsiz kaderine terk ediliyor. Çalışanın, işsiz kalmadan önceki son 120 gün çalışıyor olması, son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemiş olması koşulları esnetilmeli."