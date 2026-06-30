İstanbul'a Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'a Sıcak Hava Uyarısı

30.06.2026 18:08
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İstanbul Valiliği, yarın hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşacağını duyurdu. Vatandaşlar uyarıldı.

İstanbul Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğini bildirerek, vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yarın yılın en sıcak gününün yaşanacağı belirtildi.

Yarın öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının, nemle birlikte 40 dereceye kadar yükseleceği kaydedilen açıklamada, hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmaması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, sıcak çarpmasına dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçilmesi için dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'a Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika

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