İstanbul Adalar'da Usulsüzlük İddiası: 35 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul Adalar'da Usulsüzlük İddiası: 35 Tutuklama

23.06.2026 09:37
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Adalar Belediye Başkanı Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi rüşvetle tutuklandı.

İstanbul'un Adalar Belediyesinde sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye götürülen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 39 şüpheliden Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'inin tutuklanmasına, 4'ünün ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la ilgili birim amirleri ve personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri belirtilmişti.

Dosyaya yansıyan delillere göre, belediye yetkilileri ile iş sahiplerinin rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın belediye yetkililerine veya belediye yetkilileriyle irtibatlı kişilere elden tesliminin sağlandığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, bu aşamada tespit edilen 40 eylemde 47 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği ifade edilmişti.

Delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 19 Haziran'da İstanbul ve 3 ilde 90 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, eski Adalar Meclis Üyesi olan müteahhit M.Ö'nün ikametinde yapılan aramada bulunan 258 bin dolar ve 13 bileziğe el konulmuştu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürülmüştü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklama, 4'ü adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, zanlılardan 3'ü ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Belediye, Adalar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Adalar'da Usulsüzlük İddiası: 35 Tutuklama - Son Dakika

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