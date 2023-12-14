 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Adalet Sarayı'nda odanın sahibi savcının görev yeri değiştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Adalet Sarayı'nda odanın sahibi savcının görev yeri değiştirildi

Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın çektiği odanın sahibi olan savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu ve disiplin soruşturması başlatıldı.

14.12.2023 - 15:20,
Abone Ol

İSTANBUL Adalet Sarayı'nda avukat Buket Nurşah Tekışık'ın çektirdiği odanın sahibi olan savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fotoğrafların tepki çekmesi üzerine sorulan soruya savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Savcı hakkında tutanak düzenlenerek Hakimler ve Savcılar Kuruluna işlem yapması için gönderildiği ve savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi. Avukat yönünden ise Barolar Birliği'ne disiplin açısından soruşturulması için dosya gönderildi. Öte yandan İstanbul Barosu tarafından da avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Adalet Sarayı\'nda odanın sahibi savcının görev yeri değiştirildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yılmaz Tunç, Soruşturma, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Adalet Sarayı'nda odanın sahibi savcının görev yeri değiştirildi - Son Dakika


15:36
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:33
Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:26
Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak
15:05
TCMB Başkanı Erkan: 'TL'ye geçiş zamanı gelmiştir. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz' TCMB Başkanı Erkan: "TL'ye geçiş zamanı gelmiştir. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz"
14:37
Dışişleri Bakanı Fidan: 'Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz. Dışişleri Bakanı Fidan: "Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz.
14:37
Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı
14:36
Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
14:33
Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti

Son Dakika
15:36 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:33 Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:26 Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak
15:05 TCMB Başkanı Erkan: "TL'ye geçiş zamanı gelmiştir. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz"
14:37 Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı
14:37 Dışişleri Bakanı Fidan: "Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz.
14:33 Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti
14:36 Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
14:29 Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi
14:27 FETÖ üyesi kadın elbise dolabının arkasında yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 15:46:28. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Adalet Sarayı'nda odanın sahibi savcının görev yeri değiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement