İstanbul Adliyesi Saldırısı Soruşturmasında 48 Şüpheli Tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'inin tutuklandığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 14 şüphelinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "nitelikli kasten öldürme", 33'ünün "silahlı terör örgütüne üye olma", 1 şüphelinin ise "örgüte yardım etme" suçundan tutuklandığını açıkladı.
Tunç, 48 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, olayla ilgili adli soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiğini kaydetti.
Saldırı sonrasında sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilenlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin tutuklandığını ifade eden Tunç, saldırgan Birkoç'un eylem esnasında 13. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmada yargılaması bulunan kardeşinin de eylem ile irtibatlı olduğunun değerlendirildiğini ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklandığını belirtti.
Yılmaz Tunç, soruşturmalar kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısının 54 olduğunu kaydederek, "Ülkemizin ve milletimizin huzurunu bozmak isteyen tüm terör örgütleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Olay
İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.
Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.
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