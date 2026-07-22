İstanbul, Ağustos'ta Müzik Şölenine Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul, Ağustos'ta Müzik Şölenine Ev Sahipliği Yapacak

İstanbul, Ağustos\'ta Müzik Şölenine Ev Sahipliği Yapacak
22.07.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul, ağustos ayında ünlü sanatçılarla dolu bir müzik festivali gerçekleştirecek.

İstanbul, ağustos ayında dünya müzik sahnelerinin farklı türlerinden önemli isimleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Rap, elektronik müzik, pop, rock ve K-pop türlerinde uluslararası ölçekte geniş hayran kitlesine sahip sanatçılar İstanbul konserlerinde hayranlarıyla buluşacak.

İngiliz rapçi Central Cee, 1 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da, Arap pop müziğinin tanınmış isimlerinden Amr Diab ise 2 Ağustos'ta Ataköy Marina'da İstanbul Festivali kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Elektronik müziğin öncü gruplarından The Prodigy, 7 Ağustos'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell sahnesinde konser verecek.

14-15 Ağustos'ta K-pop konserleri gerçekleşecek

Dünyaca ünlü Hollandalı DJ Tiesto, 8 Ağustos'ta İstanbul Festivali'nde performans sergileyecek.

İsveçli pop yıldızı Zara Larsson, 9 Ağustos'ta Bonus Parkorman'da konser vererek sevilen şarkılarını yorumlayacak.

LP sahne adını kullanan ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Laura Pergolizzi, 14 Ağustos'ta Küçükçiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.

Güney Koreli K-pop şarkıcısı Kwon Eunbi ile K-pop grubu ATEEZ 14 Ağustos'ta, Koreli şarkıcı Sunmi ile K-pop grubu MONSTA X 15 Ağustos'ta, Festival Park Yenikapı'da K-pop sevenlerle bir araya gelecek.

Filistinli sanatçı Sama' Abdulhadi 28 Ağustos'ta performans sunacak

Elektronik müziğin dikkati çeken isimlerinden Argy, 16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da, Filistinli techno sanatçısı Sama' Abdulhadi ise 28 Ağustos'ta Klein Phönix'te performans sergileyecek.

Grammy ödüllü ABD'li rock müzisyeni Jack White, 23 Ağustos'ta Bonus Parkorman'da müzikseverlerle buluşacak.

Farklı müzik türlerinden sanatçıları ağırlayacak İstanbul'da yaz dönemi kültür ve sanat etkinlikleri açısından hareketli geçecek.

Kaynak: AA

Müzik Festivali, Kültür Sanat, Etkinlik, İstanbul, Ağustos, Kültür, Güncel, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul, Ağustos'ta Müzik Şölenine Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Levent Üzümcü’den sosyal medya açıklaması Levent Üzümcü'den sosyal medya açıklaması
Türkiye’de 5 şehir yön değiştirdi İstanbul ve Ankara’nın ağırlık merkezleri kaydı Türkiye'de 5 şehir yön değiştirdi! İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı
Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı

11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:55
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul’a uzandı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 11:55:36. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul, Ağustos'ta Müzik Şölenine Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.