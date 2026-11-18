İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi Kozlar mevkisinde İETT otobüsü ile 34 MFD 086 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu, otobüsteki yolcular tahliye edildi ve kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Arnavutköy'de İETT otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi Kozlar mevkisinde, 36 HT Fatih Mahallesi-Haraççı-Cebeci hattında sefer yapan İETT otobüsü ile 34 MFD 086 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
Kazanın ardından İETT otobüsündeki yolcular tahliye edildi.
Yaşanan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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