İstanbul Arnavutköy'de Plastik Üretimi Yapılan İş Yerinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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İstanbul Arnavutköy'de Plastik Üretimi Yapılan İş Yerinde Yangın Çıktı

İstanbul Arnavutköy\'de Plastik Üretimi Yapılan İş Yerinde Yangın Çıktı

Bolluca Mahallesi'nde plastik üretimi yapılan ve depolama hizmeti veren bir imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen işçilere sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

16.02.2024 14:19
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İstanbul Arnavutköy'de plastik üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolluca Mahallesi'nde plastik üretimi yapılan ve aynı zamanda depolama hizmeti veren bir imalathanede yangın çıktı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Sağlık ekipleri de dumandan etkilenen bazı işçilere ambulansta müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın iş yerinde hasara neden oldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy'de Plastik Üretimi Yapılan İş Yerinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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