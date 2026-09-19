İstanbul Avcılar'da Gaziler Günü'nde büyük Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul Avcılar'da Gaziler Günü'nde büyük Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi

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İstanbul Avcılar\'da Gaziler Günü\'nde büyük Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi
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Avcılar'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Merkez Ulu Camii'nde mevlit okundu ve Ormanlı Caddesi'nden Kaymakamlık önüne yürüyüş düzenlendi. Büyük Türk bayrağıyla yapılan yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

Avcılar'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Avcılar Kaymakamlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de "Gazi" unvanı verilmesi ve Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Merkez Ulu Camii'nde Cuma namazı öncesinde Kuran-ı Kerim ve mevlit okunurken, cemaate Kaymakam Orhan Burhan tarafından mevlit şekeri ikram edildi. Sabah saat 09.00'da Ormanlı Caddesi'nin başından Avcılar Kaymakamlığı'na kadar yürüyüş düzenlendi. Büyük Türk bayrağının taşındığı yürüyüşe; Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Avcılar Şubesi üyeleri, Kaymakam Orhan Burhan, Belediye Başkanvekili Yüksel Can, Albay Yasin Canbek, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Avcılar Kaymakamlığı'ndaki Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüşün ardından anıta çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da Gaziler Günü'nde büyük Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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