İstanbul Bahçelievler'de ikinci çökme olayı yaşandı - Son Dakika
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İstanbul Bahçelievler'de ikinci çökme olayı yaşandı

İstanbul Bahçelievler\'de ikinci çökme olayı yaşandı

İstanbul Bahçelievler'de sabah saatlerinde yaşanan bir çökme olayının ardından öğle saatlerinde ikinci bir çökme meydana geldi. Hürriyet Mahallesi'ndeki olayda 4 katlı bir binanın çatısı çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde yaşanan çökme ise alttan 3 katı çöken binanın üstündeki binaya zarar vermişti.

27.06.2024 15:47
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(İSTANBUL) Sabah saatlerinde 4 katlı bir binada çökme olayı yaşanan İstanbul Bahçelievler'de öğle saatlerinde ikinci bir çökme olayı meydana geldi. Hürriyet Mahallesi'ndeki olayda 4 katlı binanın çatısında meydana gelen çökmeden sonra bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

Sabah 04.45 sıralarında da Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta çok katlı binanın alttan 3 katında çökme meydana gelmiş. Üstten 2 katı zemine oturmuştu. Çökme nedeniyle bina arka sokakta bulunan binaya yaslanırken, çöken binanın yaslandığı binaya da kısmen zarar vermişti.

Kaynak: ANKA

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