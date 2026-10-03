İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, İBB davasında avukatlara yönelik tutumu kınadı

Kamera: BELÇİM KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik devam eden yargılamaya ilişkin "Mahkeme başkanının avukatlara 'Bekleyeceksiniz tabii, bekleyemiyorsanız davayı almasaydınız' dediğini öğrendik. Bir mahkeme başkanı, sav- savunma-hüküm üçlüsünde eşit olarak yer aldığı avukata 'Bu davayı niye aldın? Mademki aldın o zaman belirsiz bir biçimde bekleyeceksin. Ben ne zaman uygun bulursam sen o zaman konuşursun' demesi savaş ortamında bile rastlanmayacak bir durumdur" dedi.

İstanbul Barosu, adil yargılanma hakkının anayasada açıkça güvence altına alınmasının 25'inci yıl dönümü nedeniyle "Anayasalaşmasının 25. Yılında Adil Yargılanma Hakkı" çalıştayı düzenlendi. İstanbul Barosu Başkanı Prof. dr. İbrahim Kaboğlu, çalıştay sonunda hukukçuların katkılarıyla şekillenen tespit, öneri ve yasa çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kaboğlu, şunları söyledi:

"Silivri'de tanık olduklarımız gerçekten bir hakim, sanki avukatlıkla hiç ilgisi yokmuş gibi davranıyor. Hatta İBB Davası'ndaki mahkeme başkanı, avukatlıktan gelme, 8 yıl avukatlık yapmış. 3 hafta önce duruşmalara gittik; sabahlara, gece 01.00'e, 02.00'ye, 03.00'e kadar duruşmalara devam ediliyormuş. Bu kişiler koğuşlarından sabah 07.00'de çıkarılıyor, getiriliyor ve yorgun düşüyorlar. Avukatlar sıralarını bilmeyi talep ediyor. Bir gün 10-20 avukat veya sanık söz alıp savunma yapıp yapamayacağını bilmiyor. Biz toplu olarak gittik oraya, duruşmaları öne alın diye. Fakat orada ne öğrenelim, mahkeme başkanının avukatlara 'Bekleyeceksiniz tabii, bekleyemiyorsanız davayı almasaydınız' dediğini öğrendik. Bir mahkeme başkanı, sav- savunma-hüküm üçlüsünde eşit olarak yer aldığı avukata 'Bu davayı niye aldın? Mademki aldın o zaman belirsiz bir biçimde bekleyeceksin. Ben ne zaman uygun bulursam sen o zaman konuşursun' demesi savaş ortamında bile rastlanmayacak bir durumdur.

"ORTAK YASA BİLİNCİ HEDEFLENİYOR"

Biz söz alarak müdahale ettik. Dışarıya çıktığımız zaman sayın başkanı kınadım. Ertesi sabah listeyi okuyarak duruşmaya başladı. Hepimiz için hicap verici bir durum ama bu bir gerçek. Sanki bizde siyasal kültürde hukuk nosyonu çok farklı bir yerde kalıyor gibi. Meclis'te farklı partilerden vekiller, 'Hocam bilim insanısınız, saygı duyuyoruz ama bilim başka, siyaset başka' derlerdi. Hemen anayasayı gösteriyordum. 81. madde gereği biz ortak metne ant içtik. Dolayısıyla anayasa, bizi birleştiren ve koruyan bir metin. Biz farklılıklarımızı değil, hukuk ortak paydamızı ortaya koymalıyız diye Meclis'te defalarca dile getirmişimdir. Şimdi de bu 'Adil Yargılanma Hakkı' yasa taslağını hazırlama sürecinde aslında ortak bir yasa bilinci hedefleniyor. Hakimler, savcılar ve avukatlar aynı yasaya tabiyiz."