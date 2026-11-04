İstanbul Barosu'nda Demirci başkan yardımcısı, Çatak genel sekreter oldu - Son Dakika
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İstanbul Barosu'nda Demirci başkan yardımcısı, Çatak genel sekreter oldu

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İstanbul Barosu\'nda Demirci başkan yardımcısı, Çatak genel sekreter oldu
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Ümit Kocasakal başkanlığındaki İstanbul Barosu yeni Yönetim Kurulu, 4 Kasım Çarşamba günkü toplantısında görev dağılımını karara bağladı. Av. Turgay Demirci Başkan Yardımcılığına, Av. Hakan Çatak Genel Sekreterliğe, Av. Yasemin Ulusan Sayman Üyeliğe seçildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Baro Başkanı Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu, görev dağılımını gerçekleştirdi. Av. Turgay Demirci Başkan Yardımcılığına, Av. Hakan Çatak Genel Sekreterliğe, Av. Yasemin Ulusan ise Sayman Üyeliğe seçildi.

İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 128. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu, görev dağılımını tamamladı. 2 Kasım Pazartesi günü düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başlayan yeni Yönetim Kurulu, 4 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirdiği ikinci toplantısında yönetim kadrosundaki görev dağılımını karara bağladı. İstanbul Baro Başkanı Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, baronun yeni dönemdeki idari ve mali işleyişinde sorumluluk üstlenecek isimler belirlendi.

YÖNETİMDE GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

Yapılan görev dağılımı sonucunda Av. Turgay Demirci, İstanbul Barosu Başkan Yardımcılığına seçildi. Av. Hakan Çatak Genel Sekreterlik görevini üstlenirken, Av. Yasemin Ulusan ise Sayman Üye olarak görevlendirildi. Yeni dönemde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nda ayrıca Av. Naime Elif Görgülü, Av. Rıza Peker, Av. Filiz Karaman, Av. Onur İste, Av. Didem Pehlivan, Av. Kerem Donat ve Av. Aslıhan Sağlık Kurt görev yapacak.

İSTANBUL BAROSU'NDA YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI

Olağan Genel Kurul seçimlerinin ardından mazbatasını alarak görevine başlayan Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri, devir teslim sürecinin ardından görev dağılımını da tamamladı. Böylece İstanbul Barosu'nda yeni dönemin yönetim yapılanması netleşirken, yönetim kurulu üyelerinin üstleneceği görev ve sorumluluklar da belirlenmiş oldu.

Kaynak: ANKA
İstanbul BarosuGüncelSon Dakika

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