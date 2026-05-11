İstanbul Barosu: Meslektaşımız Eren Sönmez Serbest Bırakılmalıdır

11.05.2026 13:46  Güncelleme: 15:13
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan avukat Eren Sönmez'in serbest bırakılması talep edildi. İstanbul Barosu, masumiyet hakkının önemine vurgu yaparak hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum oluştuğunu dile getirdi.

(İSTANBUL) İBB'ye yönelik son operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilirken İstanbul Barosu, aynı operasyonla gözaltına alınan avukat Eren Sönmez'le ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada Sönmez'in serbest bırakılması istendi, "Ceza soruşturmalarında masumiyet hakkı temel Anayasal güvencelerden biridir. Henüz yargısal denetime tabi olmamış iddialar üzerinden kişilerin peşinen suçlu ilan edilmesi hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz" denildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası devam ederken, cuma sabah İBB iştiraki Ağaç A.Ş'ye yönelik yeni bir operasyon yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 30 isim hakkında gözaltı kararı bulunduğunu açıklamıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp önceki gün adliyeye sevk edilen 7 kişiden biri doğrudan savcılıktan serbest bırakılırken, hakimliğe sevk edilen ve arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'in de bulunduğu 5 kişi imza yükümlülüğü ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmış, bir kişi hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Yurt dışında bulunan bir isim dönüşte havalimanında gözaltına alınırken, emniyette işlemleri tamamlanan 23 kişi bu sabah sağlık kontrolünden sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Barosu da sevk edilen isimler arasında bulunan avukat Eren Sönmez'le ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ceza soruşturmalarında masumiyet hakkı temel Anayasal güvencelerden biridir. Henüz yargısal denetime tabi olmamış iddialar üzerinden kişilerin peşinen suçlu ilan edilmesi hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz. Avukatlar hakkında yürütülen soruşturmalarda, Avukatlık Kanunu ile güvence altına alınan usuli güvencelere riayet edilmesi zorunludur" denildi.

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"MESLEKTAŞIMIZ Av. EREN SÖNMEZ SERBEST BIRAKILMALIDIR!"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan meslektaşımız Av. Eren Sönmez'in de aralarında bulunduğu kişiler, savcılık ifade işlemleri kapsamında İstanbul Adliyesine sevk edilmiştir."

Ceza soruşturmalarında masumiyet hakkı temel Anayasal güvencelerden biridir. Henüz yargısal denetime tabi olmamış iddialar üzerinden kişilerin peşinen suçlu ilan edilmesi hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz. Avukatlar hakkında yürütülen soruşturmalarda, Avukatlık Kanunu ile güvence altına alınan usuli güvencelere riayet edilmesi zorunludur. Meslektaşımız hakkında özel soruşturma usulüne ilişkin gerekli izin süreçleri işletilmeksizin işlem tesis edilmesi hukuken kabul edilemez bir durumdur.

Özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirlerin istisnai niteliği gözetilerek; kişi hürriyeti, savunma hakkı ve ölçülülük ilkesi doğrultusunda meslektaşımız Av. Eren Sönmez'in derhal serbest bırakılması talep ediyoruz. İstanbul Barosu olarak, başta meslektaşımız Av. Eren Sönmez olmak üzere tüm şüpheliler yönünden yürütülen soruşturma sürecinin takibini titizlikle sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz"

Kaynak: ANKA

