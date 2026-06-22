Adalar Belediyesi'ne Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan 3 Avukatla İlgili İstanbul Barosu'ndan Açıklama - Son Dakika
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Adalar Belediyesi'ne Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan 3 Avukatla İlgili İstanbul Barosu'ndan Açıklama

22.06.2026 18:19  Güncelleme: 18:42
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Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 39 kişi adliyeye sevk edilirken, İstanbul Barosu gözaltına alınan 3 avukatla ilgili açıklama yaptı. Baro, avukatların savunma faaliyetlerinden dolayı sorumlu tutulamayacağını ve mesleğin kriminalize edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL) 19 Haziran'da gözaltına alınıp bu sabah adliyeye sevk edilen Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 39 ismin savcılık işlemleri sürerken İstanbul Barosu gözaltındaki 3 avukatla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Avukatlık mesleği, savunma hakkının kurumsal güvencesidir. Avukatlar müvekkillerinin eylemlerinden, iddialardan veya haklarında yürütülen soruşturmalardan dolayı sorumlu tutulamaz; savunma faaliyeti hiçbir koşul altında suçla özdeşleştirilemez" denildi.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda 19 Haziran sabahı gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da arasında bulunduğu 39 kişi bu sabah Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü binasından Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Akpolat ve diğer isimlerin adliyedeki işlemleri devam ederken, İstanbul Barosu operasyonda 3 avukatın gözaltına alınmış olduğunu duyurdu. Baro açıklamasında "Avukatların gözaltına alınmış olması, savunma makamının güvenceleri ve avukatlık mesleğinin icrası bakımından da ciddi bir hassasiyetle değerlendirilmesi gereken bir durumdur" denildi.

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"AVUKATLIK MESLEĞİ, SAVUNMA HAKKININ KURUMSAL GÜVENCESİDİR"

"İstanbul Barosu olarak, soruşturmaların içeriğine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmaksızın; avukatların sahip olduğu yasal güvencelerin eksiksiz uygulanmasının hukuk devleti normunun zorunlu bir sonucu olduğunu hatırlatıyoruz. Avukatlık mesleği, savunma hakkının kurumsal güvencesidir. Avukatlar müvekkillerinin eylemlerinden, iddialardan veya haklarında yürütülen soruşturmalardan dolayı sorumlu tutulamaz; savunma faaliyeti hiçbir koşul altında suçla özdeşleştirilemez. Aksi yaklaşım, yalnızca avukatları değil, vatandaşların savunma hakkını da doğrudan tehdit eder."

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesi özel bir soruşturma usulü öngörmektedir. Bu düzenleme, kişisel bir imtiyaz değil; savunma makamının bağımsızlığını ve avukatlık mesleğinin serbestçe icrasını güvence altına alan temel bir hukuk devleti güvencesidir. Kanunun öngördüğü usullerin ayırım yapılmaksızın tüm avukatlara eksiksiz uygulanması zorunludur. Bir avukat hakkında soruşturma yürütülmesi veya gözaltı tedbiri uygulanması, suçluluğun göstergesi değildir. Masumiyet karinesi, avukatlar bakımından da eksiksiz şekilde geçerlidir. Yargısal süreçler tamamlanmadan yapılacak peşin değerlendirmeler ve kamuoyu nezdinde oluşturulacak suçluluk algısı kabul edilemez.

"AVUKATLIK MESLEĞİ KRİMİNALİZE EDİLMEMELİ"

İstanbul Barosu, gözaltına alınan meslektaşlarımızın hukuki durumlarını, soruşturma süreçlerinde Avukatlık Kanunu ve ceza muhakemesi mevzuatından kaynaklanan güvencelerin uygulanıp uygulanmadığını yakından takip etmektedir. Savunma makamının bağımsızlığı, hukuk devletinin temel şartlarından biridir. Avukatlık mesleğinin kriminalize edilmesine yol açabilecek her türlü uygulamanın karşısında olduğumuzu ve meslektaşlarımızın yanında bulunduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adalar Belediyesi'ne Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan 3 Avukatla İlgili İstanbul Barosu'ndan Açıklama - Son Dakika

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