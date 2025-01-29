İstanbul Barosu'ndan Hukuksuzluk Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Barosu'ndan Hukuksuzluk Açıklaması

İstanbul Barosu, son dönemde yaşanan tutuklamalar ve gözaltılarla ilgili yaptığı açıklamada, hukuksuz soruşturmalarla hukukçular, gazeteciler ve siyasetçilerin susturulmaya çalışıldığını vurguladı. Açıklamada, gazetecilerin gözaltına alınması kınandı ve toplumun haber alma hakkının korunması gerektiği ifade edildi.

29.01.2025 09:19  Güncelleme: 10:42
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(İSTANBUL) Son dönemde yaşanan tutuklamalar ve gözaltılarla ilgili İstanbul Barosu bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hukukçular, gazeteciler ve siyasetçiler hukuksuz soruşturmalarla susturulmaya çalışılırken binlerce yurttaş da artık 'Sabaha karşı kapım çalınır mı?' endişesiyle yaşamaktadır. Ülkemiz, hukuksuzluk ve keyfiliğin karanlığına gömülmüş durumdadır. Hukuk güvenliğinin tesisi için meslek onuruna sahip hakim ve savcıları göreve çağırıyor; yargı mensuplarını Anayasa'ya ve yasalara uymaya davet ediyoruz." denildi.

İstanbul Barosu son olarak gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alınmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Bir hakkın kullanımına ceza verilemeyeceğinin Türk Ceza Kanunu'nda düzenlendiğinin anımsatıldığı açıklama şöyle:

"Gezi protestoları, on iki yıl sonra sanatçılar üzerinden topluma korku salmak amacıyla suçlamalara dayanak yapılmaktadır"

"Üç Günlük Bilanço... Baromuz yönetim kurulu üyesi Av. Fırat Epözdemir, kesinleşmiş takipsizlik kararı olan bir dosyadan hukuksuzca delil üretilerek tutuklanmıştır. Menajer Ayşe Barım, on iki yıl önceki görüşmeleri gerekçe gösterilerek 'hükümeti yıkmaya teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanmıştır. Gezi protestoları, on iki yıl sonra sanatçılar üzerinden topluma korku salmak amacıyla suçlamalara dayanak yapılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise olağan siyasi beyanlar gerekçe gösterilerek jet hızıyla soruşturmalar açılmaktadır.

"Toplumun haber alma hakkı, gazetecinin haber verme hak ve görevi anayasal koruma altındadır"

İstanbul Barosu, insan haklarını ve hukuku savunduğu için yargılanmaktadır. Bir hakkın kullanımına ceza verilemeyeceği Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiştir. Haber verme hakkını kullanan gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alınmıştır. Toplumun haber alma hakkı, gazetecinin haber verme hak ve görevi anayasal koruma altındadır. Hukukçular, gazeteciler ve siyasetçiler hukuksuz soruşturmalarla susturulmaya çalışılırken binlerce yurttaş da artık "Sabaha karşı kapım çalınır mı?" endişesiyle yaşamaktadır.

Ülkemiz, hukuksuzluk ve keyfiliğin karanlığına gömülmüş durumdadır. Hukuk güvenliğinin tesisi için meslek onuruna sahip hakim ve savcıları göreve çağırıyor; yargı mensuplarını Anayasa'ya ve yasalara uymaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

İstanbul Barosu, İnsan Hakları, İstanbul, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Barosu'ndan Hukuksuzluk Açıklaması - Son Dakika

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