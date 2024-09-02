İstanbul Barosu tarafından yeni adli yıl açılış töreni yapıldı - Son Dakika
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İstanbul Barosu tarafından yeni adli yıl açılış töreni yapıldı

İstanbul Barosu tarafından yeni adli yıl açılış töreni yapıldı

İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni adli yılın açılışı dolayısıyla İstanbul Barosu tarafından tören düzenlendi.

02.09.2024 13:46
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İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni adli yılın açılışı dolayısıyla İstanbul Barosu tarafından tören düzenlendi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde düzenlenen programda konuşan İstanbul Barosu Başkanı avukat Filiz Saraç, avukatlar ve baroların, hukuk devletinin, insan haklarının ve demokrasinin güvencesi olduğunu söyledi.

Yeni adli yılın, avukatların öldürülmediği ve şiddete uğramadığı bir yıl olmasını temenni eden Saraç, "Mesleklerini ifa ettikleri sırada görevi başında şehit edilen, avukat Ersin Arslan, avukat Server Bakırtaş ve tüm meslek şehitlerini saygıyla anıyoruz. Biz avukatların, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ortak paydasında omuz omuza vererek özgür savunmanın ve adil yargılanma hakkının tartışma konusu olmadığı, herkesin hukuk güvenliğine sahip olduğu bir geleceği birlikte inşa etme kararlılığımız sürecektir." ifadesini kullandı.

Saraç, stajyer avukatların hakim ve savcı stajyerleri gibi ekonomik güvenceye kavuşturulmadığını, yeni hukuk fakültelerinin açılmasına son verilmesi gerektiğini, şartlara uymayan mevcut hukuk fakültelerinin ise kapatılması gerektiğini belirtti.

İstanbul Barosu olarak, hukukun üstünlüğünü savunmaya ve adaletsizliklere karşı durmaya kararlı olduklarını dile getiren Saraç, "Yeni adli yılın, adaletin bağımsız ve tarafsız ve herkes için eşit şekilde işlediği bir yıl olmasını diliyoruz. Tekrar meslektaşlarımızın, yargının ve emekçilerinin, tüm paydaşlarının adli yılını kutluyor başarılı bir dönem diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Barosu tarafından yeni adli yıl açılış töreni yapıldı - Son Dakika

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