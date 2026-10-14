İstanbul Başakşehir\'de sağanak sonrası su birikintisine balık tutmak için olta atıldı

Hiba HAKBİLİR/ İSTANBUL Başakşehir Bahçeşehir'de sağanağın ardından oluşan su birikintisine bir kişi, balık tutmak için olta attı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, Başakşehir'de de etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı yolları su bastı. Vatandaşlar, bulundukları bölgelerde yolların su altında kaldığı anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bir kişi Bahçeşehir Menderes Bulvarı'nda yağışın ardından oluşan su birikintisine balık tutmak için olta attı.