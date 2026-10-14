İstanbul Başakşehir'de sağanak sonrası su birikintisine balık tutmak için olta atıldı - Son Dakika
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İstanbul Başakşehir'de sağanak sonrası su birikintisine balık tutmak için olta atıldı

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İstanbul Başakşehir\'de sağanak sonrası su birikintisine balık tutmak için olta atıldı
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak Başakşehir'de etkili oldu, bazı yolları su bastı. Vatandaşlar su altında kalan yolları cep telefonu kameralarıyla kaydederken Bahçeşehir Menderes Bulvarı'nda oluşan su birikintisine bir kişi balık tutmak için olta attı.

Hiba HAKBİLİR/ İSTANBUL Başakşehir Bahçeşehir'de sağanağın ardından oluşan su birikintisine bir kişi, balık tutmak için olta attı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, Başakşehir'de de etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı yolları su bastı. Vatandaşlar, bulundukları bölgelerde yolların su altında kaldığı anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bir kişi Bahçeşehir Menderes Bulvarı'nda yağışın ardından oluşan su birikintisine balık tutmak için olta attı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de sağanak sonrası su birikintisine balık tutmak için olta atıldı - Son Dakika
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