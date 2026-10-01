İstanbul Beykoz'da Fethi Şancı'ya eski nişanlısını öldürmekten müebbet hapis verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Beykoz'da Fethi Şancı'ya eski nişanlısını öldürmekten müebbet hapis verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da eski nişanlısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Fethi Şancı, kadına karşı kasten öldürme suçundan takdiri indirimle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada maktülün yakınları sanığa saldırdı, maktülün 2 kardeşine 4 gün zorlama hapsi verildi.

Beykoz'da eski nişanlısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Fethi Şancı, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fethi Şancı getirildi. Duruşmada, maktülün ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan tutuklu sanık Şancı, çok pişman olduğunu dile getirdi.

Kararın yazılması için duruşmaya ara verildiği sırada maktülün yakınları sanığa saldırdı. Bunun üzerine maktülün 2 kardeşi adliyedeki polis merkezine götürüldü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fethi Şancı'nın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan, takdiri indirim uygulanarak müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Öte yandan, 2 kardeş hakkında 4 gün zorlama hapsi kararı verildiği öğrenildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Şancı'nın olay günü bir sitenin önünde eski nişanlısı Aysel Karakoç'u vücudunun farklı noktalarından bıçakla yaraladığı, maktulün kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İddianamede, olayın 5 gün öncesinde sanığın eğlenmeye gittikleri mekanda maktulü kıskandığı ve aralarında tartışma yaşandığı, husumet oluşturan anla öldürme kararı verilen ve icraya başlanan zaman aralığında sanığın ruhsal dinginliğe ulaştığı kaydedilmişti.

Sanığın ulaştığı ruhi sükunete rağmen bu kararından vazgeçmeyip sebat ve ısrarla fiilini gerçekleştirdiği iddianamede aktarılmıştı.

İddianamede, sanığın yemek yedikleri restorandan cebine atarak aldığı bıçakla maktulü öldürme niyetini önceden oluşturduğu, ancak maktulün evinde eline geçen öldürmeye daha elverişli bıçakla eylemini gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Sanığın öldürmeyi kafasında önceden planlamaya başladığı, olay sonrası almış olduğu uçak biletiyle de Dubai'ye kaçmayı planladığı aktarılan iddianamede, sanık Şancı'nın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA
İstanbul3. SayfaGüncelAdliyeCezaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan’ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
18:31
Milli takım kampını terk eden Ronaldo’yu bekleyen büyük tehlike
Milli takım kampını terk eden Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
18:26
YRP Milletvekili Doğan Bekin, istifasının perde arkasını anlattı
YRP Milletvekili Doğan Bekin, istifasının perde arkasını anlattı
18:04
AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine yeni atama
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama
17:46
Fenerbahçe’ye FIFA’dan beklenen müjdeli haber geldi
Fenerbahçe'ye FIFA'dan beklenen müjdeli haber geldi
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
17:02
Hulusi Akar’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz
Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 19:01:14. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbul Beykoz'da Fethi Şancı'ya eski nişanlısını öldürmekten müebbet hapis verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei