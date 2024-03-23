İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi" kapsamındaki "İstanbul Bilim Olimpiyatları'nda "Fizik Deney Yarışması" yapıldı.
Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüs'te temel bilimler alanında yetenekli öğrencileri keşfetmek ve farkındalıklarını arttırarak ilgi ve becerilerini geliştirmelerine rehberlik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada, fizik kategorisinin birinci aşaması olan teorik sınavı geçen 20 öğrenci deney etabına katıldı.
Öğrenciler bu kapsamda, elektrik elektroliz, optik, termodinamik ve mekanik alanlarında deney yaptı.
Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, değişen ve gelişen dünyada, artık salt anlamda bilgiyi nakletmenin çok bir anlamı olmadığını belirtti.
Yentür, bu dönemin iyi bilgi üretebilen, inovatif düşünebilen, bunda emek ve çaba sarf edebilenlerin yüzyılı olacağını ifade ederek, "O yüzden tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak. Ülkemiz, insanlığımız adına bilgisini, ilmini, insanlığın hayrına sarf edecek, güzelliklere imza atacak bir neslin inşası, bugün gece gündüz, karıncalar gibi çalışmaktan geçiyor." dedi.
Kendilerine düşenin öğrencilere bu ortamı sunmak olduğunu kaydeden Yentür, öğretmenlerin de öğrencilere keşifler için daha çok ortam sunarak, yeni bir sayfanın kapısını aralayacaklarını anlattı.
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise gençleri gördüğünde geleceğe olan umudunun arttığını ifade ederek, "Hepimizin, farklı farklı alanlarda birbirinden öğreneceği şeyler var. Bugün, bizlerin yol alabilmesi için sizlerin bilgeleri ve dünya görüşüne ait bir geri bildiriminize ihtiyacımız var." diye konuştu.
İstanbul Bilim Olimpiyatları Fizik Koordinatörü Prof. Dr. Recep Dimitrov da yarışmanın zorlu olduğunu belirterek, katılan gençleri tebrik etti.
Prof. Dr. Dimitrov, bilginin teoride kalmasından ziyade deneylerle ortaya konulması gerektiğini kaydetti.
Programda daha sonrasında, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür ve BAÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipoğlu arasında, eğitim işbirliği protokolü imzalandı.
Törenin ardından, Yentür ile beraberindekiler, öğrenciler yanına giderek, yapılan deneyleri inceledi.
Olimpiyatlara 41 bin başvuru yapıldı
İstanbul'da, resmi ve özel okullarda öğrenim gören ortaokul ile lise öğrencilerine yönelik matematik, bilgisayar, fizik, kimya ve biyoloji branşlarında düzenlenen İstanbul Bilim Olimpiyatları'na, 33 bin 700 ortaokul ve 7 bin 300 lise öğrencisi olmak üzere toplam 41 bin başvuru yapıldı. Başvuru yapan öğrenciler arasından teorik sınavı geçenler projeye katılmaya hak sağladı.
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